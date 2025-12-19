BIST 11.315
Durum çok fena! Su seviyesi "ölü hacme" düştü, su alımı durduruldu

Edirne'nin en büyük ilçesi Keşan'a içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin "ölü hacme" düşmesi nedeniyle buradan alımlar durduruldu.

Toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajda, yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar, buharlaşma ve kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 1'in altına indi. Sonbaharda beklenen yağışların da etkili olmaması sonucu barajda yaklaşık 1,5 milyon metreküplük "ölü hacim" olarak adlandırılan su kaldı.

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çekti.

Kadıköy Barajı'nın kuraklıktan büyük ölçüde etkilendiğini vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Barajdaki su seviyesi ölü hacmin dahi altına düşmüş durumda. Bu nedenle barajdan su alamıyoruz ve Kadıköy Arıtma Tesisimiz geçici olarak devre dışı bırakılmıştır. Barajdan su almaya devam edilmesi halinde canlı yaşamının ve balıkların zarar göreceği öngörülmektedir. Doğayı ve ekosistemi korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Su seviyesi yükselene kadar barajdan su temini yapılmayacaktır."

 Yeni kuyular açılacak

Kara, Keşan'ın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni su kuyularının açılmaya devam edileceğini bildirdi.

Su kaynaklarının hızla azaldığını, tasarrufun büyük önem taşıdığını belirten Kara, "Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 15-20 gün boyunca yağmur veya kar yağışı beklenmemektedir. Bu durum, yaz aylarının daha sıkıntılı geçebileceğine işaret etmektedir. Herhangi bir sorun yaşanmaması adına Kumdere bölgesinde yeni su kuyuları açılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

