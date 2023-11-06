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Durum çok fena! Arabaların üzerine devrildi gören hemen ihbar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Durum çok fena! Arabaların üzerine devrildi gören hemen ihbar etti

Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor. Lodos nedeni ile ağaç ve elektrik direği 2 aracın üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluştu. İşte gelen son görüntüler...

Durum çok fena! Arabaların üzerine devrildi gören hemen ihbar etti

 Dün akşam saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos dolayısıyla Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde devrilen bir ağaç ve bir elektrik direği park halindeki 2 otomobilin üstüne düştü.

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Durum çok fena! Arabaların üzerine devrildi gören hemen ihbar etti

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç parçaları, ağaçlar ve elektrik direği bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Durum çok fena! Arabaların üzerine devrildi gören hemen ihbar etti

Olayda 2 otomobilde hasar oluştu.

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Durum çok fena! Arabaların üzerine devrildi gören hemen ihbar etti
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