Durum çok fena! Arabaların üzerine devrildi gören hemen ihbar etti
Anadolu Ajansı
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Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor. Lodos nedeni ile ağaç ve elektrik direği 2 aracın üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluştu. İşte gelen son görüntüler...
Dün akşam saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos dolayısıyla Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde devrilen bir ağaç ve bir elektrik direği park halindeki 2 otomobilin üstüne düştü.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç parçaları, ağaçlar ve elektrik direği bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Olayda 2 otomobilde hasar oluştu.
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