Durum çok fena! 37 şehir için alarm verildi, sağanak, dolu, fırtına, sel! Ankara, İstanbul, Konya, Trabzon
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 37 şehir için sarı kodlu yarı verildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor. İstanbul'da sağanak yağış gün boyu sürecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor. İstanbul için uyarı üstüne uyarı yapılıyor. İşte 12 Haziran Pazar günü hava durumu...
Meteorolojiden yapılan son uyarıya göre bugün 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer ise, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Sarı kodla uyarılan iller ise şu şekilde: Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak.
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor. Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor.