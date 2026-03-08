BIST 12.793
Dursun Özbek'ten eşine vefa: Eşim benim başımın tacı.

Galatasaray, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Organizasyonda konuşan Başkan Dursun Özbek, "Eşim benim başımın tacı. Bu sene evliliğimizin 52. yılı. Çocuklarımız ve torunlarımızla bu günü kutlayacağız." dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, yönetim kurulu üyeleri Ece Bora, Tanur Lara Yılmaz, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan ve Emir Aral, Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray 19 Yaş Altı Erkek Futbol Takımı oyuncuları, altyapı sporcuları ile koruma altındaki kız çocukları katıldı.

''1-1 BERABERE BİTTİ''

Etkinlik kapsamında Galatasaray GAİN ile Galatasaray 19 Yaş Altı Erkek Futbol Takımı oyuncuları karma maç yaptı. Takımlar sahaya "Aynı arma altında. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. 15'er dakikalık 2 devre şeklinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Bugün çok önemli. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün kadınların bu güzel gününü kutluyorum. Barış dolu bir dünya diliyorum. Kadınlarımız her zaman bizim başımızın tacı. Onların bu güzel gününü kutluyorum ve hepsine mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

''EŞİM BENİM BAŞIMIN TACI''

Eşi Mesude Özbek ile evliliklerinde yarım asrı geride bıraktıklarını aktaran Özbek, "Eşim benim başımın tacı. Bu sene evliliğimizin 52. yılı. Çocuklarımız ve torunlarımızla bu günü kutlayacağız." dedi.
Mesude Özbek ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Her günümüz çok güzel geçsin. Kadınlar çok önemli. Bugün de burada futbol takımıyla birlikteyiz. Bu sene de her branşta başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

