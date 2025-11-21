BIST 10.845
HABER /  SPOR

Dursun Özbek canlı yayında racon kesti, ünlü spiker neye uğradığını şaşırdı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk Spor canlı yayınında gazeteci Ahmet Selim Kul'un yorumlarına sert tepki verdi. Kul'un "uyanıklık yapılıyor" ifadesine tepki gösteren Özbek, stüdyoda gerilimin yükselmesine neden oldu. Özbek, "Ben senin abin, baban yaşındayım. Sana tavsiye vereyim. Kulüpçülüğün daniskasını bu sözle sen yapıyorsun" ifadelerini kullandı. Ahmet Selim Kul ise Özbek'e, "Başkanım, size bazı şeyler yanlış aksettiriliyor" yanıtını verdi.

Habertürk ve HT Spor ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, programın finaline doğru sunucu Ahmet Selim Kul ile sert bir polemiğe girdi.

Kul'un daha önce yaptığı "uyanıklık yapılıyor" yorumunu hatırlatan Özbek, sözlerin kendisine yönelik olduğunu belirterek tepki gösterdi.

ÖZBEK: BEN SENİN ABİN, BABAN YAŞINDAYIM

Dursun Özbek, konuşmasına, "12 Kasım'da bir yorum yaptın. Bana hitaben 'uyanıklık yapılıyor, kulüpçülük yapılıyor' dedin. Eren 4 yıl 10 ay oynamış, operasyon 2 ay sonra yapılsa adı çıkmayacakmış… Bu nasıl yorum? Bak Ahmet, ben senin abin, baban yaşındayım. Sana tavsiye vereyim: Kulüpçülüğün daniskasını bu sözle sen yapıyorsun" ifadeleriyle devam etti.

Özbek, bir kulüp başkanı olarak futbolcusunun her zaman arkasında duracağını belirterek, "Cezası varsa çeker ama benim ifade etmek istediğimi yanlış anlamışsın. '5 yıl olsa ne olur, 6 yıl olsa ne olur' demen son derece yanlış" dedi.

"BUNU SÖYLEYEMEZSİN"

Özbek, Habertürk'ün önemine vurgu yaparak tepkisini daha da sertleştirerek, "Ofisimde de evimde de Habertürk hep açıktır. Ama Habertürk gibi bir kanalda 'uyanıklık yapıyor, kulüpçülük yapıyor' diyemezsin. Benzer şeyleri başka yerlerde de yaptın" dedi.

KUL: BAŞKANIM, SİZE BAZI ŞEYLER YANLIŞ AKSETTİRİLİYOR

Dursun Özbek'in çıkışı sonrası stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yaşanırken, Ahmet Selim Kul, "Başkanım, size bazı şeyler yanlış aksettiriliyor" yanıtını verdi. Gerilimli anlar, yayın izleyicileri tarafından da sosyal medyada geniş yankı buldu.

