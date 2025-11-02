BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39

Dünyayı yönetmeden önce bakın ne iş yapıyorlardı? Dünya liderlerinin ilk meslekleri

Dünyayı yönetmeden önce bakın ne iş yapıyorlardı? Dünya liderlerinin ilk meslekleri

Dünya liderlerinin geçmişteki işleri belli oldu. Peki listede yer alan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Trump başta olmak üzere dünya lideri geçmişte hangi işi yapıyordu.

Dünyayı yönetmeden önce bakın ne iş yapıyorlardı? Dünya liderlerinin ilk meslekleri - Resim: 1

Dünya liderlerinin geçmişteki işleri belli oldu. Peki listede yer alan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Trump başta olmak üzere dünya lideri geçmişte hangi işi yapıyordu...

119
Dünyayı yönetmeden önce bakın ne iş yapıyorlardı? Dünya liderlerinin ilk meslekleri - Resim: 2

Dünya liderlerinin kariyer yolculukları, genellikle beklenmedik ve ilham verici hikayelerle doludur. Birçok lider, politikaya atılmadan önce farklı mesleklerde çalışarak hayat tecrübeleri kazanmış ve bu tecrübeler, onların liderlik tarzlarını şekillendirmiştir.

219
Dünyayı yönetmeden önce bakın ne iş yapıyorlardı? Dünya liderlerinin ilk meslekleri - Resim: 3

Örneğin, bazı liderler gençliklerinde zorlu fiziksel işlerde çalışarak azim ve kararlılıklarını pekiştirmiştir.

 Diğerleri ise hukuk, mühendislik veya bilim gibi alanlarda kariyer yaparak analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmiştir. Pek Dünya liderleri geçmişte hangi işi yapıyordu?

319
Dünyayı yönetmeden önce bakın ne iş yapıyorlardı? Dünya liderlerinin ilk meslekleri - Resim: 4

İŞTE DÜNYA LİDERLERİNİN GEÇMİŞTEKİ İŞLERİ!

419