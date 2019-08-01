Dünyayı şoke eden olay! Çocuğun ağzından fazladan 526 diş bulundu

Hindistan’ın Chennai kentinde bir çocuk üç yaşından beri sağ alt çenesinde ağrılı bir şişlik yaşıyan ve bütün tedaviyi reddediyordu. Dört yıl sonra, çocuğun ebeveynleri röntgen ve tomografi çektirmek için Chennai şehrindeki Saveetha Diş Koleji ve Hastanesine geldi. Yapılan taramalar sonunda ufak çocuğun ağzında yüzlerce irili ufaklı yüzlerce diş olduğu görüldü.