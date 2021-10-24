Dünyayı şok eden rapor! Çin'in virüs planı deşifre oldu: Meğer covid-19 testleri...
Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken Çin ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
2019 yılının aralık ayında tüm Dünya Çin'den gelen haberlerle sarsılmış, Wuhan'da görülen virüs kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Dünyanın Koronavirüs ile mücadelesi devam ederken virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.
Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki viroloji laboratuvardan sızdığı iddiası hala en çok destek gören tezlerden biri.
Bilim dünyası bu soruya yanıt ararken Çin ile ilgili çok konuşulacak yeni bir iddia geldi.
İstihbarat yetkilileri Çin'in yeni planı hakkında raporunu yayınladı.