Dünyayı saran koronavirüs Karaperçin Mahallesi'ne giremedi! Her gün camiden uyarı yapılıyor

"Maskemizi yakıyoruz"

Vaka görülmemesine rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını ifade eden Karaperçin Mahallesi Muhtarı Cevdet Karaduman, "Her gün cami hoparlöründen uyarı yapılıyor. Ev misafirliklerini ve toplu görüşmeleri bir süreliğine erteledik. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına da çok özen gösteriyoruz. Mahallemizdeki herkesin bahçesi var, hepimiz çiftiyiz. Bahçeye gitsek bile maskemizi çıkarmıyoruz. Cuma namazlarında da sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tüm kurallara özen gösteriyoruz, hane halkını uyarıyoruz. Dışarıdan gelen olursa onları da uyarıyoruz. Bu hastalık hiç belli olmuyor, ben de vardır, başka birine bulaşır. Büyüklerimizi ziyaret etmiyoruz. Aldığımız önlemlerden dolayı şükürler olsun mahallemizde hiç vaka görülmedi ve inşallah da görülmez. Maskemizi bile çöpe atmıyoruz, ateşte yakıyoruz. Sürekli maskemizi değiştiriyoruz. Her gün mahalleliyi arıyorum, soruyorum. Çok şükür şu ana kadar vaka görülmedi" diye konuştu.