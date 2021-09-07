Dünyayı saran koronavirüs bu köye giremedi! 50 nüfuslu Gökpınar köyünün sırrı ne?

Köylülerden Beyhan Ezgi, “İstanbul’da oturuyorum, buraya tatile geldim. Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul’da koronavirüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah’a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, ‘İstanbul’dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın’ diye uyarılarda bulundu” dedi.