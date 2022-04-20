Dünyayı Miki Maus'la bu kucaklaşma mı kurtaracak?

İlk bakışta insana çok normal gibi görünüyor. Çünkü çocuklar bu parklarda 1950’li yıllardan beri Disney karakterleri ile böyle kucaklaşıyor ve fotoğraf çektiriyor.

Ama bu fotoğrafın tarihi bir özelliği var.

Çünkü 2 yıldan beri çocukların Disney karakterleri ile kucaklaşmasına ilk defa izin verildi.

Öylesine önemli bir andı ki, İkinci Dünya Savaşının bitişini simgeleyen denizci ile genç kız öpüşmesi gibi, bu fotoğraf da New York Times gazetesinde

Amerikalı bir çocuk için Miki Maus’la kucaklaşma, çocukluk döneminin en önemli hatıralarından biridir.

Gerçekten çok güzel bir fotoğraf ve belki de ilerde COVİD’in bitişini anlatan en önemli sembol olarak kalacak.

Covid'in bitişini bu kare anlatacak ama...

Evet bu fotoğraf COVİD’in bitişini anlatıyor ama belki bugünü anlatacak asıl çocuk fotoğrafı bu olmayacak.

O kare belki de Ukrayna’da tek başına yüzlerce kilometre yürüyen bir “Savaş çocuğu” olacak…

Dünyanın bir ucunda çocuklar Miki Maus’larına kavuşurken, öteki tarafında ise çocuklar annelerinden, babalarından, kardeşlerinden, vatanlarından kopuyorlar…

2022 yılının iki çocuk fotoğrafı bunlar olacak…

Bu kare Miki Maus'un gay sorununu da çözecek mi?

Disney’e gelince..

Bu fotoğraf dünyanın en büyük eğlence şirketi açısından bir başka anlam daha taşıyor.

Şirketin başı geçen Mart ayından beri kendi çalışanları ile dertte.

Disney parklarından birinin bulunduğu Florida’da Eyalet Meclisi ilkokullarda cinsiyet farklılığı ile ilgili bilgilerin verilmesini engelleyen bir kanun çıkarıyor.

Kanunun adı “Gay deme Kanunu…”

Adından da anlaşılacağı gibi, ilkokullarda çocuklara LGBT konularının anlatılmasını yasaklayan bir kanun bu.

Disney’in önde gelen bir çok çalışanı, bu kanuna karşı açıklamalar yaptı.

Ama bu yetmedi, şirketin resmi olarak da kanuna karşı çıkan bir açıklama yapmasını istiyorlar.

LGBT açıklaması 26 milyar dolar geliri etkiler mi?

Şirket ise buna yanaşmıyor. Haklı oldukları bir taraf ta var. Çünkü Disney tematik parkları grubun en önemli gelir kaynaklarından biri. Covid öncesi, 2019 yılında bu parklardan 26 milyar dolar gelir elde etmişti. Parklar geçen yıl açıldı ama gelir 16 miLyar doları geçemedi.

O parklara demokrat aileler gibi Cumhuriyetçiler de çocuklarını götürüyor. O nedenle şirket kamuoyunu bölen bu konuda resmi tavır almak istemiyor.

Luka'nın lezbiyenimsi kızları devrede

Ama Disney’in artık en önemli çizgi film şirketi olan Pixar çalışanlarını ikna etmek kolay olmuyor. Pixar daha geçtiğimiz yıllardoa LGBT konularını yaptığı çocuk filmlerine de hafifçe monte etmeye başlamıştı.

Mesela 2021 yılında gösterime çıkan “Luka” filminde iki kız arasında böyle bir yakınlaşma anlamına gelen sahneler vardı.

Disney’in bu en yaratıcı ekipleri karşı çıkıyor ama şirketin işi de hiç kolay değil.

Dediğim gibi resmi bir açıklama yapsalar bu defa Cumhuyetçilerin önemli bir bölümü ayağa kalkacak.

Kültürünü aile filmleri üzerine kurmuş bir şirket için hiç te kolay bir şey değil.

Miki Maus herkesle kucaklaşmaya hazır mı?

İşte o nedenle Disney, Pazartesi günü yeniden başlayan bu kucaklaşma kararına özel bir anlam vermeye çalışıyor.

Bu kucaklaşmayı “Herkesle kucaklaşmaya hazırız” şeklinde yorumluyor.

Ama Trump sonrası iyice kutuplaşmış, iyice gerilmiş bir toplumu Miki Maus’la kucaklaşma kurtarır mı?

Müslümanın Müslümanı, Hristiyan’ın Hristiyanı acımasızca katlettiği bir dünyada küçücük sempatik bir farenin kollarını herkese açması katilleri durdurur mu?

Böyle bir kucaklaşma Kılıçdaroğlu’nun “Hellaşme” çağrısından daha etkili olabilir mi…

Olmasa da umutlanalım…

Bazen bir kucaklaşma insan için küçük, ama insanlık için büyük bir adıma dönüşebilir…

O yüzden bu fotoğrafta umut var…