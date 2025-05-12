Dünyanın sonu yaklaştı mı? Kur'an'da da var! İşte gerçekleşen kıyamet alametleri!
Dünyanın son zamanlarda büyük bir kaosun içinde olması insanlara kıyametin yaklaştığını düşündürttü. Peki günümüze kadar hangi kıyamet alametleri gerçekleşti? İşte gerçekleşen kıyamet alametleri...
KUR'AN'DA GEÇİYOR VE HZ. MUHAMMED (S.a.v) HADİSLERLE BİLDİRMİŞTİ!
Kıyamet alametleri, İslam inancında ahiret inancının temel taşlarından biri olarak görülüyor.
Kuran-ı Kerim'de ve Hz. Muhammed'in hadislerinde bildirilen bu işaretler, kıyamet gününün yaklaştığını haber veren olaylar ve toplumsal değişimler olarak yorumlanıyor.
HANGİ KIYAMET ALAMETLERİ GERÇEKLEŞTİ?
Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde kıyamet günü ve alametlerinden çok fazla bahsedilmiştir. Kuran'da doğrudan kıyametle ilgili bazı işaretler belirtilmiş olsa da, birçok kıyamet alametine hadislerde detaylı bir şekilde yer verilmiştir.
KURAN'DA GEÇEN KIYAMET ALAMETLERİ BU ŞEKİLDE!
Alametler, genelde iki gruba ayrılıyor ve bunlar küçük alametler ve büyük alametler olarak adlandırılıyor..
1) DAĞLARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜNYANIN SARSILMASI
"Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı zaman..." (Zilzal Suresi, 1)
"Dağlar atılmış yün gibi olacaktır." (Karia Suresi, 5)
2) GÖKYÜZÜNÜN YARILMASI VE YILDIZLARIN DÖKÜLMESİ
"Gök yarıldığı zaman..." (İnşikak Suresi, 1)
"Yıldızlar döküldüğü zaman..." (Tekvir Suresi, 2)
3) DENİZLERİN KAYNAMASI
"Denizler kaynatıldığı zaman..." (Tekvir Suresi, 6)