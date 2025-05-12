Dünyanın sonu yaklaştı mı? Kur'an'da da var! İşte gerçekleşen kıyamet alametleri!

HANGİ KIYAMET ALAMETLERİ GERÇEKLEŞTİ?

Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde kıyamet günü ve alametlerinden çok fazla bahsedilmiştir. Kuran'da doğrudan kıyametle ilgili bazı işaretler belirtilmiş olsa da, birçok kıyamet alametine hadislerde detaylı bir şekilde yer verilmiştir.