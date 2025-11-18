Dünya'nın sonu mu geldi? ilk kez bu kadar çok kıyamet alameti görüldü!
Dünyanın son dönemde yoğun bir karmaşa yaşaması, birçok kişide kıyametin yaklaştığı düşüncesini güçlendirdi. Peki bugüne kadar hangi kıyamet alametleri ortaya çıktı? İşte gerçekleştiği kabul edilen bazı alametler..
KUR’AN’DA YER ALIYOR VE PEYGAMBERİMİZ HADİSLERLE HABER VERMİŞTİ
Kıyamet alametleri, İslam inancında ahiret anlayışının önemli bir parçasını oluşturuyor.
Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber Efendimiz'in (S.a.v) hadislerinde bildirilen bu işaretler, kıyamet vaktinin yaklaştığını haber veren olaylar ve toplumsal değişimler olarak değerlendiriliyor.
HANGİ KIYAMET ALAMETLERİ ORTAYA ÇIKTI?
Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde kıyamet günüyle ilgili birçok bilgi bulunuyor. Kur’an’da bazı alametlere işaret edilse de, detaylı anlatımların çoğu hadislerde geçiyor.
KURAN'DA GEÇEN KIYAMET ALAMETLERİ BU ŞEKİLDE!
Alametler, genelde iki gruba ayrılıyor ve bunlar küçük alametler ve büyük alametler olarak adlandırılıyor.
1) DAĞLARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜNYANIN SARSILMASI
"Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı zaman..." (Zilzal Suresi, 1)
"Dağlar atılmış yün gibi olacaktır." (Karia Suresi, 5)