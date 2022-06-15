Dünya'nın sonu geliyor dedirtti! 40 yaşındaki kadın 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Mide bulandıran olayın adresi İngiltere'de yaşandı. 40 yaşındaki Sarah Campbell'in ismi açıklanmayan 15 yaşındaki çocuğu defalarca istismar ettiği öğrenildi. İğrenç olayın sorumlusu Campbell, hapse atıldı.
İngiltere'yi çalkalayan olay geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. bu olayla çalkalanıyor. 40 yaşındaki Sarah Campbell, henüz 15 yaşındaki erkek çocuğunu seks oyuncağı olarak kullandı.
Campbell'ın ismi açıklanmayan çocuğa sık sık uyuşturucu verdiği ve çocuğun kendinden geçmesini fırsat bilerek onunla birçok yerde defalarca ilişkiye girdiği tespit edildi. Kadın sonunda çocuktan hamile kalınca, olaylar gün yüzüne çıktı ve Campbell hapse atıldı.
Campbell, bir çocukla dokuz kez cinsel ilişkiye girmekten toplam dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.