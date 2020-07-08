Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü' kurudu bir damla su kalmadı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı ve kurudu. Kuraklığın neden olan faktörleri Bölgede 26 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan (67) tek tek sıraladı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan yardım beklediklerini söyleyen Musa Ceyhan, Meke Gölü ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.