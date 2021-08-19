Dünyanın konuştuğu uçağın içinde ünlü pop yıldızı da varmış! İşte o fotoğraf
Afgan pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Aryana Sayeed'in, Kabil'den Doha'ya giden uçakta olduğu ortaya çıktı. Sayeed, o anları sosyal medya hesabından kendisi paylaştı.
Afganistan’daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil’i de ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesi ile binlerce kişi ülkeden ayrıldı.
Bu vatandaşların arasında, Afganistan'ın en büyük pop yıldızlarından biri olan Aryana Sayeed de vardı.
Paris Match'in haberine göre, Afganistan’da polis koruması altında yaşayan Aryana Sayeed, şarkılarını seslendirmeye devam etmişti.
Bu nedenle Taliban'ın hedefinde olduğu iddia edilen ünlü şarkıcı, Kabil’in ele geçirilmesinin ardından Afganistan’dan ayrılıp Katar'a geçti.