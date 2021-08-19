BIST 1.439
DOLAR 8,52
EURO 9,98
ALTIN 487,87

Dünyanın konuştuğu uçağın içinde ünlü pop yıldızı da varmış! İşte o fotoğraf

Dünyanın konuştuğu uçağın içinde ünlü pop yıldızı da varmış! İşte o fotoğraf

Afgan pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Aryana Sayeed'in, Kabil'den Doha'ya giden uçakta olduğu ortaya çıktı. Sayeed, o anları sosyal medya hesabından kendisi paylaştı.

Dünyanın konuştuğu uçağın içinde ünlü pop yıldızı da varmış! İşte o fotoğraf

Afganistan’daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil’i de ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesi ile binlerce kişi ülkeden ayrıldı. 

115
Dünyanın konuştuğu uçağın içinde ünlü pop yıldızı da varmış! İşte o fotoğraf

Bu vatandaşların arasında, Afganistan'ın en büyük pop yıldızlarından biri olan Aryana Sayeed de vardı. 

215
Dünyanın konuştuğu uçağın içinde ünlü pop yıldızı da varmış! İşte o fotoğraf

Paris Match'in haberine göre, Afganistan’da polis koruması altında yaşayan Aryana Sayeed, şarkılarını seslendirmeye devam etmişti.

315
Dünyanın konuştuğu uçağın içinde ünlü pop yıldızı da varmış! İşte o fotoğraf

Bu nedenle Taliban'ın hedefinde olduğu iddia edilen ünlü şarkıcı, Kabil’in ele geçirilmesinin ardından Afganistan’dan ayrılıp Katar'a geçti. 

415