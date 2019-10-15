Dünyanın konuştuğu korkunç olay! Minik bebek toprağın altına gömülü halde bulundu
HİNDİSTAN'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş'te akılalmaz bir olay meydana geldi. Toprağın altında canlı halde gömülmüş bebek, ülkeyi ayağa kaldırdı.
Henüz yeni doğmuş olan ancak ailesi tarafından gömüldüğü tahmin edilen minik bebek, mucize sonucu hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bulunmasının hemen ardından hemen hastaneye kaldırılan kız bebeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği söyleniyor.
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Polisin verdiği bilgiye göre bebek, doğduktan birkaç dakika sonra ölen bebeğini gömen bir kişi tarafından, yaklaşık 90 cm derinlikte bir mezarda bulundu.
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Ailesinin rızasıyla yapılmış olabilir
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis "Bebeğin ailesini bulmaya çalışıyoruz. Bunun, onların rızası ile gerçekleşmiş olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.
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Ölen bebeğini gömen bir köylü buldu
Polis bebeğin, ölen bebeğini gömmek üzere mezar kazan bir köylü tarafından fark edilip çıkarıldığını açıkladı.
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