Dünyanın konuştuğu düğünde Sultan Abdülhamid detayı! Beckham-Peltz evlilik töreninde gören şaştı kaldı
Futbolcu David Beckham ve Viktoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicole Peltz görkemli düğününe Sultan Abdülhamid detayı damga vurdu.
Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz geçtiğimiz Cumartesi akşamı görkemli bir törenle evlendi. Düğün töreni 1,5 milyar doları aşkın servete sahip Peltz ailesinin Florida'daki malikanesinde gerçekleşti.
119
Baba Nelson Peltz'in kızının düğünü için 59 milyon lira para harcadığı iddia edildi.
219
Törende dikkat çeken bir başka ve en önemli ayrıntı ise gelinin annesi Claudia Peltz'in boynunda takılı olan gerdanlıktı.
319
Claudia Peltz'in boynunda duran 94.78 karatlık nefes kesen damla şeklinde, D color, gerdanlık görenleri kendine hayran bıraktı.
419