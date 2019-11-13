Dünyanın izlediği Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la saat 20.00'de Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde önemli başlıklar ele alınacak. Erdoğan ile Trump, 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası ilk kez yüz yüze görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Erdoğan ve eşini kapıda karşıladı.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Baş başa görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

Trump: ilk günden beri dostuz

Trump, yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüştük. Gayet memnunlar. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolü güvence altına almak için asker bıraktık. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Bu tek yönlü bir yol değil. Sizi burada ağırlamak büyük şeref" dedi. Trump bir soru üzerine S-400 ve F-35'leri de konuşacaklarını ifade etti. Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili soruya "Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum" diye yanıt verdi.

Erdoğan da "Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız" diye konuştu.





Senatörler de katılacak!

Öte yandan, çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmeye senatörler de katılacak. Toplantıda Senatör Lindsey Graham'ın da olacağı öğrenildi.

1,5 saat sürmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Beyaz Saray'da TSİ 20.00'de bir araya gelecek. Görüşmenin 1,5 saat sürmesi planlanıyor. Kritik görüşmede, her iki ülke adına önemli konuların ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da ABD Diyanet Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.

Heyette kimler bulunuyor?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.