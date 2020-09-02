Dünyanın ilk sakin adasına pandemide turistler akın etti
Dünyanın ilk sakin adasında koronavirüs tedbirleriyle hizmet veren tesislere tatilcilerin ilgisi, işletmecileri memnun ediyor.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki önemli turizm destinasyonlarından, Türkiye'nin en büyük adası konumundaki 279 kilometrekare yüz ölçümüne sahip ilçe, kültürel varlıkları, doğal zenginlikleri, bozulmamış kıyı kesimiyle yurt içi ve dışından her dönem turist çekiyor.
"Dünyanın ilk citta slow (sakin şehir) adası" olan Gökçeada, Covid-19 sürecinde sağlanan izolasyon ve tedbirlerle, özellikle bölgede ailelerin en çok tercih ettiği turizm merkezlerinden biri haline geldi.
Son yıllarda rüzgar kalitesinden dolayı, rüzgar sörfü ve kiteboard tutkunları da adaya rağbet gösteriyor. Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen sporcular, rüzgarın keyfini çıkarıyor. Su sporlarına ilgi duyanlar da ilçedeki tesislerde aktivitelere katılıyor.
Kontrollü turizm: Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, salgın sürecinde yoğun olarak alınan önlemlerle adada "kontrollü turizm"in devam ettiğini söyledi.