Dünyanın gözünün üstünde olduğu toplantı için geldiler Erdoğan 'Harekete geçme zamanı' demişti

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu tahıl koridoruna ilişkin görüşmeler için Rus heyeti Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmesinde 'Harekete geçme zamanı' demişti.

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Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bugün İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacak. Rus heyetinin zirve için İstanbul'a geldiği bildirildi.

Sputnik’e konuşan diplomatik bir kaynak, Rus heyetin Türkiye, Ukrayna ve BM heyetleriyle tahıl sevkiyatı ile ilgili görüşmeler için İstanbul’a geldiğini söyledi. Kaynak görüşmenin yerini açıklamadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini aktararak, "Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" demişti.

Karadeniz'de, 24 Şubat'tan bu yana yük gemilerinin Ukrayna limanlarından mayınlar nedeniyle çıkamaması sonucu dünyanın birçok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtmişti.