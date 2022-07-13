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Dünyanın gözünün üstünde olduğu toplantı başladı Erdoğan 'Harekete geçme zamanı' demişti

Dünyanın gözünün üstünde olduğu toplantı başladı Erdoğan 'Harekete geçme zamanı' demişti

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu tahıl koridoruna ilişkin görüşmeler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmesinde 'Harekete geçme zamanı' demişti. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyeti arasındaki toplantı başladı.

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​​​​​​​Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının başladığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dörtlü toplantının Kalender Kasrı'nda düzenlendiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini aktararak, "Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" demişti.

Karadeniz'de, 24 Şubat'tan bu yana yük gemilerinin Ukrayna limanlarından mayınlar nedeniyle çıkamaması sonucu dünyanın birçok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtmişti.

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