Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da! Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalanıyor canlı yayın

RUSYA'nın işgali sonrası Ukrayna'da mahsur kalan tahılların çıkarılması için Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki anlaşma İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna heyeti ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov başkanlığındaki heyetler İstanbul'a geldi. Toplantı az sonra başlayacak.

Abone ol

Ukrayna'da Rusya'nın işgali nedeniyle mahsur kalan tahılın çıkarılmasına yönelik varılan anlaşmanın Türkiye'nin ev sahipliğindeki imza törenine dakikalar kaldı. Dolmabahçe Sarayı'nda az sonra yapılacak törende Ukrayna tahılının dünyanın geri kalanına ulaşabilmesinin önünü açması beklenen anlaşmayı Türkiye ve BM'nin yanı sıra Ukrayna ve Rusya'dan da heyetler imzalayacak.

Birleşmiş Milletler, Genel Sekreter Guterres, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki Rusya heyeti İstanbul'a geldi. Rusya'nın Ukrayna'nın güney limanlarını işgal etmesinin ardından yaklaşık 25 milyon ton tahılın ülkede mahsur kaldığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'ye geldi

Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak heyetler ve yabancı basın mensupları Dolmabahçe Ofisi'ne giriş yaptı. Heyetlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni için Dolmabahçe Ofisi'ne geldi. İmza töreninin az sonra başlaması bekleniyor.

Gıda fiyatlarındaki artışa çare olacak

Türkiye ve BM tarafından mayıs ayından bu yana yürütülen arabuluculuk çabalarının sonuç vermesiyle imzalanan anlaşma savaşta bir ilki ve dönüm noktasını temsil etmesi bir yana, dünyayı saran tahıl krizi ve beraberinde gelen gıda fiyatlarındaki artışa da çare olması bekleniyor.

Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Guterres bir araya geldi

Dolmabahçe'de Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanacağı tören öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya geldi. Guterres, daha sonra da Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'la görüştü.