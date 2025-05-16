Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri sona erdi

Yürüttüğü güvenilir dış politikası ile krizlerin çözümünde öncü rol üstlenen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığı Dolmabahçe'de Bakan Fidan'ın başkanlığındaki Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Mayıs'ta teklif ettiği İstanbul'da barış masası bugün yeniden kuruldu. Dün yapılması beklenen görüşmeler, iki tarafın da birbirini suçlamasıyla gerçekleşemedi. Bugün İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi. Dolmabahçe'de Bakan Fidan'ın başkanlığındaki Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi. Toplantı, 1,5 saat sürdü.

İSTANBUL'DA RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Mayıs'ta teklif ettiği İstanbul'da barış masası bugün yeniden kuruldu. Dün yapılması beklenen görüşmeler, iki tarafın da birbirini suçlamasıyla gerçekleşemedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi fakat Rus lider Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle İstanbul'a geçmeyeceğini belirtti. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmelere Rus ve Ukrayna heyetleri katıldı. Ayrıca ABD, Ukrayna, Türkiye ve Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında üçlü görüşmelerinin ilki bugün yapıldı, görüşme 1,5 saat sürdü.

TÜRKİYE-ABD-UKRAYNA ÜÇLÜ ZİRVESİ SONA ERDİ

ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg'un bulunduğu belirtildi. Ukrayna heyetinde ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın görüşmeye katıldığı kaydedildi.

"Putin ile en kısa zamanda görüşeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Abu Dabi'de düzenlenen bir iş toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "en kısa sürede" görüşmek istediğini dile getirdi. Trump, Rus liderle görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Bunu ayarlayabildiğimiz anda buradan ayrılıp onunla görüşmeye gideceğim" dedi.

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yorumunda "Ukraynalıların masaya gelmesi çok iyi. Tüm baskı Putin'in üzerinde" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise üst düzey Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da ABD temsilcisi Kellogg'un yanı sıra Fransız, İngiliz ve Alman yetkililerle görüştüğü bilgisi verildi.