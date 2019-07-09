Dünyanın en zengini Jeff Bezos tatil için Türkiye'de

Almanya’da 2106 yılında üretilen ‘Flying Fox’ isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken, mega yatta iki de helikopter pisti bulunuyor. 11’i VIP olmak üzere 36 kabinin bulunduğu yatta 22 misafir ve yaklaşık 50 mürettebat bulunuyor.