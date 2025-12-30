Dünyanın en yüksek irtifaya sahip İHA'ları açıklandı! Türkiye'den iki İHA listeye girdi

LİSTEDE TÜRKİYE’DEN İKİ İSİM VAR

Son yıllarda yüksek irtifa SİHA’larının geliştirilmesi savunma sanayisinde büyük bir ivme kazandı. Bu araçlar, gelecekte insanlı hava araçlarının erişemeyeceği noktalarda görev yapma potansiyeline sahip.

Dünyanın en yüksek irtifaya çıkabilen İHA’ları arasında Türkiye’den iki modelin yer alması ise dikkat çekici bir başarı.