BIST 11.220
DOLAR 42,93
EURO 50,51
ALTIN 6.033,19

Dünyanın en yüksek irtifaya sahip İHA'ları açıklandı! Türkiye'den iki İHA listeye girdi

|
Dünyanın en yüksek irtifaya sahip İHA'ları açıklandı! Türkiye'den iki İHA listeye girdi

Günümüzde operasyonel görevlerde kullanılmaya başlayan insansız hava araçları arasında, irtifa rekorları kıran modeller dikkat çekiyor. Türkiye’nin de iki güçlü temsilcisinin yer aldığı bu liste, savunma teknolojilerindeki gelişimi gözler önüne seriyor.

Dünyanın en yüksek irtifaya sahip İHA'ları açıklandı! Türkiye'den iki İHA listeye girdi - Resim: 1

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLERLE GÜÇLENDİLER

 

Askeri sınıf İHA’lar, binlerce metre yükseklikte görev yapabilecek şekilde tasarlanıyor. Bu araçların savaş, keşif ve gözetleme gibi kritik görevlerde üstlendikleri rol, olağanüstü irtifa kabiliyetlerini zorunlu kılıyor.

114
Dünyanın en yüksek irtifaya sahip İHA'ları açıklandı! Türkiye'den iki İHA listeye girdi - Resim: 2

YÜKSEKTEN UÇTUKÇARI İÇİN RADARA YAKALANMIYORLAR

 

Mevcut sınıftaki İHA’lar, gelişmiş aerodinamik yapıları ve ileri teknoloji sistemleri sayesinde zorlu hava koşullarında bile istikrarlı uçuş gerçekleştirebiliyor.

 

Yüksek irtifada uçmaları, radar ve algılama sistemlerinden kaçınmalarına olanak tanıyor; böylece gizlilik ve güvenlik avantajı sağlıyor.

214
Dünyanın en yüksek irtifaya sahip İHA'ları açıklandı! Türkiye'den iki İHA listeye girdi - Resim: 3

LİSTEDE TÜRKİYE’DEN İKİ İSİM VAR

 

Son yıllarda yüksek irtifa SİHA’larının geliştirilmesi savunma sanayisinde büyük bir ivme kazandı. Bu araçlar, gelecekte insanlı hava araçlarının erişemeyeceği noktalarda görev yapma potansiyeline sahip. 

 

Dünyanın en yüksek irtifaya çıkabilen İHA’ları arasında Türkiye’den iki modelin yer alması ise dikkat çekici bir başarı.

314
Dünyanın en yüksek irtifaya sahip İHA'ları açıklandı! Türkiye'den iki İHA listeye girdi - Resim: 4

İŞTE EN YÜKSEK İRTİFAYA SAHİP İHA'LAR

414