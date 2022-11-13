Dünyanın en seksi erkeği seçilmişti! Kendisinden 16 yaş küçük güzelle el ele görüntülendi
Marvel, Captain America gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Chris Evans, People dergisinin yaşayan en seksi erkeği ünvanının sahibi olmuştu. Evans, şu sıralar Portekizli oyuncu Alba Baptista ile aşk yaşıyor. İkili, Central Park'ta el ele görüntülendi. Ünlü çiftin arasındaki 16 yaşlık fark ise dikkat çekti.
Uzun bir süre boyunca Kaptan Amerika'ya hayat veren Chris Evans (41), gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Portekizli Alba Baptista (25)'ya kaptırdı. Bir süredir birlikte olan çift el ele görüntü verdi.
ABD'li oyuncu Chris Evans, bu yıl People dergisi tarafından "Yaşayan en seksi erkek" seçilmişti. Oyuncu bu kez de özel hayatıyla gündemde.
Gönlünü Portekizli oyuncuya kaptıran yakışıklı oyuncu sevgilisiyle, Central Park'ta el ele objektiflere takıldı. Tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü takan ikili, görüntülenmekten kurtulamadı.
Chris Evans'ın aşk yaşadığı Portekizli güzel Alba Baptista da ünlü bir oyuncu.