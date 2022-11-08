Dünyanın en seksi erkeği seçildi! İlk açıklaması 'Annem gurur duyacak' oldu
Kaptan Amerika’ya hayat veren 41 yaşındaki ABD’li ünlü oyuncu Chris Evans, bu yıl People dergisi tarafından ‘yaşayan en seksi erkek’ seçildi. 'Çok mutluyum' diyen Evans, "Annem yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu gerçekten övünebileceği bir şey olacak.” açıklamasını yaptı.
People dergisi her sene olduğu gibi bu yıl da ‘dünyanın en seksi erkeği’ni belirledi. Dergi, bu yıl için ABD’li oyuncu Chris Evans’ı seçti. Aslen Bostonlı olan 41 yaşındaki oyuncu, bu unvanı aldığı için People dergisine kapak oldu.
"Şanslıyım"
‘Dünyanın en seksi erkeği’ unvanını aldığı için çok mutlu olduğunu paylaşan Evans, “Yaşlanıp sarktığım günler geldiğinde bu kapağa bakacağım. Adaylar arasına dahil edildiğim için bile kendimi şanslı hissediyorum.” dedi.
"Annem gurur duyacak"
Annesinin bu habere çok sevineceğini söyleyen yıldız, “Annem yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu gerçekten övünebileceği bir şey olacak.” dedi.
Chris Evans kimdir?
Chris Evans, 13 Haziran 1981 tarihinde ABD, Massachusetts‘de doğmuştur.
Tam adı Christopher Robert Evans’dır. Annesi Lisa Evans Yönetmen, babası Robert Evans dişçidir. Scott, Carly, Shana adlarında kardeşleri vardır. Daha sonra taşındıkları Lincoln – Sudbury Bölgesel Lisesi’nde okudu. Daha sonra New York‘a taşındı ve Lee Strasberg Tiyatro Enstitüsü’ne katıldı.