Dünyanın en şanssız adamı! Okulda askerlikte iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik
ANTALYA'da hayata gözlerini açar açmaz ismi ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla ilk şansızlığını yaşayan adam, yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşadı.
Çalıştığı yerde geçirdiği iş kazasını ispatlamak için 14 yıldır hukuk mücadelesi veren adam, davalar sırasında da tek tanığının vefatıyla adeta yıkıldı. Antalya’da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Akbaş’ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.
İki kez farklı isimlerle askerlik yaptı
Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez Krizi'yle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı.
Başkasının adına hapis yattı
Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şansızlıklar peşini bırakmadı. "Benim çektiğim mağduriyeti Allah kimsenin başına vermesin" diyen Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.
İş kazası geçirdiğini 14 yıldır ispat etmeye çalışıyor
2005 yılında ise Ersin Akbaş, çelik imalatı yapan bir şirkette iş kazası geçirdi. İddiaya göre sigortasız çalıştığı iş yerinde kamyona demir yükleyen bir vincin halatları koptu. Yere düşen demirlerden bir tanesi, Akbaş’ın kafasına isabet etti. Baygın halde iş yeri sahibi ve vinç operatörü tarafından hastaneye kaldırılan Akbaş, yine iddiaya göre ‘kendisi düştü’ denilerek hastane kayıtlarına normal kaza olarak kaydedildi, SGK’ya da herhangi bir bildirimde bulunulmadı.