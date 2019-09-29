Dünyanın en şanssız adamı! Okulda askerlikte iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik

İş kazası geçirdiğini 14 yıldır ispat etmeye çalışıyor

2005 yılında ise Ersin Akbaş, çelik imalatı yapan bir şirkette iş kazası geçirdi. İddiaya göre sigortasız çalıştığı iş yerinde kamyona demir yükleyen bir vincin halatları koptu. Yere düşen demirlerden bir tanesi, Akbaş’ın kafasına isabet etti. Baygın halde iş yeri sahibi ve vinç operatörü tarafından hastaneye kaldırılan Akbaş, yine iddiaya göre ‘kendisi düştü’ denilerek hastane kayıtlarına normal kaza olarak kaydedildi, SGK’ya da herhangi bir bildirimde bulunulmadı.