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Dünyanın en kötü hapishanesi Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları

Dünyanın en kötü hapishanesi Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları

Dünyanın en kötü hapishanesi olarak bilinen Guantanamo'daki tutuklularla ilgili geçmiş yıllara ait kareler yayınlandı.

Dünyanın en kötü hapishanesi Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları

11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin "teröre karşı savaş" adı altında izlediği politika sonucu oluşturulan Guantanamo, "kara leke" olarak nitelendiriliyor.

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Dünyanın en kötü hapishanesi Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları

Guantanamo'dan yeni kareler

Söz konusu gözaltı kampındaki tutuklulara dair bir dizi gizli ve daha önce yayınlanmamış fotoğraflar ortaya çıktı.

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Dünyanın en kötü hapishanesi Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları

New York Times gazetesinin yayınladığı fotoğraflarda, 2002 yılında tartışmalı hapishaneye gönderilenlerin zincirli, gözleri bağlı ve kulak koruyuculu anları yer alıyor.

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Dünyanın en kötü hapishanesi Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları

Tutukluların halini gösteren fotoğraflar

Fotoğraflar, dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve Washington'daki diğer yetkililere savaş zamanı gözaltı ve sorgulamaların başlangıcına dair yaşananları aktarmak için çekildi.

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