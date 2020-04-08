Dünyanın en korkutucu yerlerinden biri olan Paris Yeraltı Mezarlığı'nı görmeye hazır mısınız?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya nüfusunun yarısına yakını karantinada. Bu nedenle internet üzerinden yapılan canlı yayınlar giderek daha fazla popülarite kazanıyor. Gezmeyi ve heyecanı bir arada seviyorsanız, neden siz de Paris'in yer altı labirentlerine bir göz atmıyorsunuz? Bir Parisli için bile oldukça ürkütücü olabilecek mezarlar özellikle korku filmi sevenler için çok eğlenceli olacak.