Dünyanın en korkutucu yerlerinden biri olan Paris Yeraltı Mezarlığı'nı görmeye hazır mısınız?
Koronavirüs salgını nedeniyle karantinadayız. Bol bol sıkıldığımız şu günlerde internet üzerinden gezebileceğimiz yerler arıyoruz. Dünyanın en korkutucu yerlerinden birisi olan Paris Yeraltı Mezarlığı, gezmeyi ve heyecanı bir arada seven cesur ziyaretçileri ürkütücü yeraltı mezarlarına davet ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya nüfusunun yarısına yakını karantinada. Bu nedenle internet üzerinden yapılan canlı yayınlar giderek daha fazla popülarite kazanıyor. Gezmeyi ve heyecanı bir arada seviyorsanız, neden siz de Paris'in yer altı labirentlerine bir göz atmıyorsunuz? Bir Parisli için bile oldukça ürkütücü olabilecek mezarlar özellikle korku filmi sevenler için çok eğlenceli olacak.
19. yüzyılda Paris'te mezarlıkların dolması ve çürüyen cesetlerin içme suyunu kirletip halk sağlığını tehdit etmeye başlamasıyla, Paris'in mezarlıklarındaki insan kalıntıları yer altına taşınmaya başlandı. Aynı dönemde en kutsal içecekler olan süt ve şarabın da kalitesinin bu çürümeler sebebiyle düştüğüne inanılıyormuş.
Yeraltı mezarlarında 6 milyondan fazla kişinin kemiklerinin olduğu tahmin ediliyor. Bu haliyle Paris Katakombu diğer adıyla Yeraltı Mezarları, dünyanın en büyük yeraltı mezarlığı kabul ediliyor.
Paris Yeraltı Mezarlığı, 250 kilometrelik bir tünel ağına sahip. Bu mezarların yalnızca 2 kilometrelik kısmı ziyarete açık. Ziyaretçiler tünele girebilmek için 20 metre aşağıya iniyorlar ve 2 kilometrelik bir alanı gezebiliyorlar.