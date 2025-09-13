Dünyanın en iyi şirketleri belli oldu! Türkiye'den 6 Türk devi girdi
Time Dergisi, araştırma şirketi Statista iş birliğiyle hazırladığı “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesini yayımladı.
Yaklaşık 50 ülkeden 200 binden fazla kişiyle yapılan araştırma, şirketleri finansal performans, çalışan memnuniyeti ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirdi.
APPLE LİSTEYE GİREMEDİ
Geçen yıl listenin zirvesinde yer alan Apple, gelirlerindeki düşüş nedeniyle bu yıl listeye giremedi.
Analistler, Apple'ın yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde kalmasının bu sonucu doğurduğunu belirtti.Listede Türkiye'den altı şirket yer alırken ilk 100 şirket arasında Türk firması yer almadı.
TÜRKİYE’DEN 6 ŞİRKET LİSTEYE GİRDİ
Türkiye’den de 6 büyük şirket listeye dahil oldu. İşte 6 dev Türk şirketi:
Sabancı Holding – 131. sıra
Koç Holding – 161. sıra