Dünyanın en iyi 500 üniversitesi açıklandı! Listede Türkiye'den iki üniversite var
İNGİLTERE'de yayın yapan Times Higher Education dergisi dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. Listede Türkiye'den ilk 500'de iki üniversite var.
Times Higher Education'ın açıkladığı en iyi üniversiteler sıralamasında Türkiye'nin önde gelen iki üniversitesi yer aldı.
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Listede Oxford Üniversitesi bir, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü iki, Cambridge Üniversitesi üçüncü sırada kendine yer buldu.
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İşte sıralamada ilk onda olan üniversiteler ile ilk 500'e giren Türk üniversiteleri...
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Oxford Üniversitesi
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