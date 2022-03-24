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Dünyanın en iyi 50 tatlısı açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren lezzetler...

Dünyanın en iyi 50 tatlısı açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren lezzetler...

ABD merkezli medya kuruluşu CNN Travel, dünyanın en iyi 50 tatlısını belirledi.

Dünyanın en iyi 50 tatlısı açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren lezzetler...

Dünyanın başka ülkelerine gittiğinizde mutlaka tadına bakmanız gereken geleneksel tatlılarla ilgili CNN Travel, dünyanın en iyi 50 tatlısını belirledi. Açıklanan listede Türkiye'den de giren tatlılar var.

İşte dünyanın en iyi 50 tatlısı...

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Dünyanın en iyi 50 tatlısı açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren lezzetler...

Cannoli

İtalya'nın, daha da net konuşmak gerekirse Sicilya'nın geleneksel tatlısı cannoli için hamurlar çubuklara sarılıp yağda kızartılıyor. Ardından içine krema dolduruluyor. Çeşit çeşit aromalı cannoli'lerle karşılaşabilirsiniz.

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Dünyanın en iyi 50 tatlısı açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren lezzetler...

Apfelstrudel

Avusturya'nın geleneksel tatlısı apfelstrudel için elma dilimleri, ceviz ve kuru üzüm çıtır çıtır hamurların arasına sarılıyor. Üzerine pudra şekeri serpiliyor.

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Dünyanın en iyi 50 tatlısı açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren lezzetler...

Doughnut

Donut diye de bilinen bu tatlının isminin kelime anlamı "hamur fındığı". ABD'den çıkıp Türkiye dahil tüm dünyaya yayılan ve çok da sevilen lezzetlerden.

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