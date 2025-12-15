Dünyanın en iyi 100 tatlısı belli oldu! Zirvenin sahibi Türk tatlısı...
Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, kullanıcı değerlendirmeleri ve uzman puanlamalarını baz alarak dünyanın en iyi 100 tatlısını sıraladı. İlk 10'da 3 Türk tatlısı yer alırken, o tatlımız listenin zirvesine yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.
Dünya çapında bilinen gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en başarılı 100 tatlısını açıkladı. Açıklanan listede Türk mutfağı dikkat çekici bir başarı elde etti. Antakya künefesi listenin birinci sırasında yer alırken, Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma da ilk 10'a girerek Türkiye'nin adını zirveye taşıdı.
ZİRVENİN SAHİBİ: ANTAKYA KÜNEFESİ
Listenin birincisi, lezzeti ve ustalığıyla dünya çapında ün kazanan Antakya Künefesi oldu. Hatay mutfağının simgesi olan künefe, çıtır kadayıfı ve uzayan peyniriyle rakiplerini geride bıraktı.
BAKLAVA VE FISTIKLI SARMA İLK 10’DA
Türkiye’nin bir diğer gururu Gaziantep Baklavası, listede 5. sırada yer aldı.
İncecik yufkası ve bol fıstığıyla bilinen baklavayı, 6. sıradaki Fıstıklı Sarma takip etti. Böylece Türk tatlıları ilk 10’da üç lezzetle temsil edildi.