Dünyanın en iyi 100 tatlısı belli oldu! Zirvenin sahibi Türk tatlısı...

Dünya çapında bilinen gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en başarılı 100 tatlısını açıkladı. Açıklanan listede Türk mutfağı dikkat çekici bir başarı elde etti. Antakya künefesi listenin birinci sırasında yer alırken, Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma da ilk 10'a girerek Türkiye'nin adını zirveye taşıdı.