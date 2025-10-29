Dünyanın en hızlı tankları belli oldu! Altay Tankı kaçıncı sırada?
Dünyanın en hızlı tankları açıklandı. Peki Dünyanın en hızlı tankları arasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli tankı ALTAY tankının hızı kaç? İşte Dünyanın en hızlı tankları...
Bir tankı düşündüğünüzde, hızı muhtemelen hemen aklınıza gelen bir tanımlama değildir. Sonuçta, tanklar büyük toplarla ağır bir şekilde silahlandırılır ve genellikle gelen mermilerden ve tanksavar füzelerinden korunmak için kalın zırhlara sahiptir...
HASAR ALSALAR BİLE HIZLARI AZALMIYOR
Bugüne kadar üretilmiş en pahalı tankların çoğu ana muharebe tanklarıdır; ağır tankların öldürücülüğünü ve savunma yeteneklerini hafif tankların çevikliği ve manevra kabiliyetiyle birleştiren modern zırhlı araçlardır. Bu, çok fazla hasar verebilmelerinin ve bu hasara dayanabilmelerinin yanı sıra yüksek hızlara da ulaşabilecekleri anlamına gelir.
İŞTE DÜNYANIN EN HIZLI TANKLARI!
10) CHALLENGER 2 - İngiltere | 59.5 kM
ÖZELLİKLERİ
120 mm L30 yivli bir top taşıyan Challenger II, ana muadillerine benzer saldırı yeteneklerine sahiptir. Ayrıca iki adet 7.62 mm makineli tüfeğe ve Dorchester 2 olarak bilinen ve gelen ateşe karşı mükemmel koruma sağlayan ayırt edici bir zırha sahiptir. Maksimum 340 mil menzil kat edebilen Challenger 2, saatte 37 mil hıza ulaşabilir.