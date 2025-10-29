Dünyanın en hızlı tankları belli oldu! Altay Tankı kaçıncı sırada?

HASAR ALSALAR BİLE HIZLARI AZALMIYOR

Bugüne kadar üretilmiş en pahalı tankların çoğu ana muharebe tanklarıdır; ağır tankların öldürücülüğünü ve savunma yeteneklerini hafif tankların çevikliği ve manevra kabiliyetiyle birleştiren modern zırhlı araçlardır. Bu, çok fazla hasar verebilmelerinin ve bu hasara dayanabilmelerinin yanı sıra yüksek hızlara da ulaşabilecekleri anlamına gelir.