Dünyanın en güzelinden kötü haber! Yanet Garcia görevi bırakıyor
Dünyanın en güzel spikeri olarak gösterilen Yanet Garcia Amerika'ya taşınma kararından sonra görevi bırakıyor.
Dünyanın en güzel hava durumu spikeri olarak gösterilen Meksika doğumlu Yanet Garcia'dan hayranlarına kötü haber geldi. Güzel sunucudan hayranlarına kötü haber geldi.
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Ünlü sunucu Yanet Garcia'nın uzun süredir beraberlik yaşadığı Lewis Howes ile ABD'ye taşınacağı, bu nedenle görevi bırakacağı öğrenildi.
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29 yaşındaki Garcia'nın yerine, güzellik uğruna 38 kez bıçak altına yatan Venezuelalı Aleira Avendano geçeceği bildirildi.
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Geçen kasım ayında erkek arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye gelen Garcia, tatil pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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