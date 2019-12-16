Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Dünyanın nüfus ve ekonomi bakımından en güçlü ülkelerini sıralandı. Liste başını ABD'nin çektiği sıralamada Türkiye 2 basamak geriledi.
GSYİH verileri, nüfus, kişi başı GSYİH gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan liste U.S. News gazetesinde yayınlandı.
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80 ülkenin değerlendirmeye tabi tutulduğu listenin başını ABD çekti.
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Rusya 2. olurken, onu Çin takip etti.
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Listenin ilk üç sırasının geçen yılla aynı olduğu görüldü.
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