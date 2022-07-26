'Dünyanın en güçlü orduları 2022' listesi belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası...
ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan "Global Firepower" isimli bir internet sitesi, 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. 142 ülkelik listede Türk ordusu, askeri güç açısından birçok ülkeyi geride bıraktı. Ülkelerin askeri gücü sıralanırken; insani güç, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikler dikkate alınıyor. İşte dünyanın en güçlü orduları listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
50-Peru
150
49-Portekiz
250
48-Malezya
350
47-Suriye
450