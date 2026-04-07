Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinde dengeler değişiyor! Türk Hava Kuvvetleri dünya listelerinde vites yükseltti
Günümüzde bir ordunun ne kadar dişli olduğunu anlamak için önce gökyüzüne bakılıyor. Jetlerden nakliye uçaklarına, eğitim araçlarından helikopterlere kadar her hava aracı, aslında o ülkenin gücünü simgeliyor. Havada ne kadar çok aracınız varsa, hem düşmana o kadar korku salıyor hem de operasyonlarda o kadar hızlı oluyorsunuz. Peki hava gücü olarak en güçlü ülke hangisi? Biz bu listede kaçıncı sıradayız? İşte cevabı...
Uluslararası askeri analiz merkezi Global Firepower (GFP), her yıl hazırladığı raporla ülkelerin gökyüzündeki gücünü mercek altına alıyor. GFP’nin listesini özel kılan ise sadece hava kuvvetlerine bakmaması; karadan denize, piyadelerden özel birliklere kadar orduya ait ne kadar uçan araç varsa hepsini tek bir potada eritmesi. Bu sayede, bir ülkenin toplam uçuş kapasitesi ve askeri havacılık potansiyeli tek bir skorla, en net haliyle ortaya çıkıyor.
Sıralama oluşturulurken sabit kanatlı uçaklar ve döner kanatlı hava araçları birlikte dikkate alınıyor. Çok amaçlı savaş uçakları ve önleme jetlerinin yanı sıra temel ve gelişmiş eğitim uçakları, nakliye uçakları, bombardıman ve yer saldırı platformları ile özel görev uçakları ve askeri helikopterler de toplam filoya dahil ediliyor. Buna karşılık geliştirme aşamasındaki veya sipariş verilmiş ancak henüz envantere girmemiş hava araçları hesaplamaya dahil edilmiyor.
Bu kapsamlı değerlendirmesonucunda hazırlanan liste, 2026 yılı itibarıyla ülkelerin toplam askeri uçak filosu gücünü en yüksekten en düşüğe doğru ortaya koyuyor. Küresel askeri dengeleri anlamak açısından dikkat çeken bu sıralama, hangi ülkelerin gökyüzünde daha büyük bir güç projeksiyonuna sahip olduğunu da açıkça gösteriyor.