Dünyanın en gizemli el yazması deşifre oldu 600 yıldır kimse çözememişti!
1912 yılında Polonyalı kitap tüccarı tarafından bulunan Voynich El Yazması'nın 15. Yüzyıla ait olduğu anlaşıldı. Voynich El Yazması'nın şifreleri çözüldü. İşte dünyanın en gizemli el yazması eseri…
Dünyanın en gizemli kitabı olarak kabul edilen Voynich El Yazması deşifre edildi.1912 yılında Polonyalı kitap tüccarı Wilfrid M Voynich tarafından bulunan Voynich El Yazması'nın incelemeler sonrasında 15'inci yüzyıla ait olduğunu tespit etti. İşte yüzlerce yıl sonra çözülen gizemle ilgili detaylar...
Yazın bugüne kadar Alan Turing gibi ünlü şifre bilimciler tarafından incelense de Voynich El Yazması'nın içeriği günümüze kadar tam anlamıyla anlaşılamadı.
1404 ila 1438 yılları arasında yazıldığı düşülen Voynich El Yazması bu sebeple dünyanın en gizemli yazını olarak da kabul ediliyor.
Çok sayıda uzman Voynich El Yazması'nın çözülemez olduğunu söylese de Briston Üniversitesi'nde görev yapan dilbilimci Dr. Gerard Cheshire yalnızca 2 haftalık bir çalışma ile yazındaki en gizemli metinleri deşifre etmeyi başardı.