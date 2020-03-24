Dünyanın en genç zengin milyarderi Kylie Jenner 6 milyon dolarlık evinde karantinada
Tüm dünyayı esir alan virüs salgını hayatı olumsuz etkilerken, ünlülerde kendilerini evlerine kapattılar. Dünyanın en zengin genç milyarderi olan Kylie Jenner, kendini 2 yaşındaki kızı ile birlikte lüks malikanesinde karantinaya aldı.
Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, kendini ve 2 yaşındaki kızı Stormi’yi 6 milyon dolarlık süper lüks malikanesinde karantina altındalar.
Kozmetik markası sahibi olan 22 yaşındaki genç zengin, California’daki Hidden Hills bölgesinde yer alan evinde corona virüs salgınına karşı evinden çıkmıyor ve kardeşleri Kim, Kourtney, Khloe Kardashian, Kendall Jenner ve annesi Kris Jenner ile iletişimini kesti.
Bir haftadır bir araya gelmeyen aile için bu, sıra dışı bir durum. Sürekli bir arada olan aile, 2007’den bu yana 15 sezondur devam eden Keeping Up with the Kardashians adlı bir reality show programı yapıyor. Şöhretlerini ve onunla bağlantılı olarak para kazanmalarını da bu programa borçlular.
Karantina günlerinde Kylie Jenner, zamanını film ve dizi seyrederek, rap şakıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Stormi ile oyun oynayarak geçirdiğini belirtti.