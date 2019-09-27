Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner aniden hastaneye kaldırıldı
Kylie Jenner, grip benzeri belirtilerle hastaneye kaldırıldı fakat henüz bir teşhis konulamadı.
Dünyanın en genç milyarderleri arasında olan Kylie Jenner, şiddetli grip benzeri belirtilerle aniden hastaneye kaldırıldı. 22 yaşındaki reality şov yıldızı, bulantı ve baş dönmesi gibi sıkıntılarla Los Angeles civarında bir hastanede tedavi altına alındı.
Henüz bir teşhis konulamayan Kylie Jenner'ın annesi Kris Jenner, Moda Haftası nedeniyle Paris'te olunca ise Jenner'ın babası hastane odasında yanından kalan kişi oldu. Ebeveyni Caitlyn Jenner, (Babası Bruce Jenner cinsiyet değiştirerek kadın olmuştu) refakatçiliğini üstlendi.
Jenner, kız kardeşleriyle birlikte Paris Moda Haftası’nı takip edecek ve yeni makyaj koleksiyonunu bir defile işbirliği ile tanıtacaktı, ancak hastalığı nedeniyle Paris seyahatini iptal etti.
Peki, Kylie Jenner kimdir?
Kylie Kristen Jenner,10 Ağustos 1997; Los Angeles, Kaliforniya, model ve televizyon kişiliği. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jenner'in küçük kardeşi ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kylie de ailedeki diğer kişiler gibi ünlü ABD’li genç televizyon kişiliği ve modeldir.