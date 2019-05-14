Dünyanın en derin çukuru Mariana'da bulunanlar yok artık dedirtti
BÜYÜK Okyanus'ta bulunan ve Dünya'nın en derin noktası kabul edilen Mariana Çukuru'na dalan Amerikalı bir deniz altı kaşifi, deniz tabanında bulduklarını kamuoyu ile paylaştı.
Victor Vescovo isimli Amerikalı bir deniz altı kaşifi, dipteki yüksek basınca dayanacak şekilde üretilen dalış aracıyla 10 bin 927 metre derine indi. Mariana çukurunun dibinde 4 saat kalan Vescovo, incelemeleri sırasında deniz canlıları ile renkli kayalık yapıların yanı sıra plastik poşet ve şeker ambalajları buldu.
Rekor kıran dalışın ardından diğer takım üyeleri dört dalış yaptı. Denizin üç farklı noktasında "amfipot" adı verilen 4 yeni karides benzeri kabuklu hayvan türü keşfettiğini düşünen ekip, 7 bin metre aşağıda "kaşık solucanı" diye adlandırılan canlı ve 8 bin metrede pembe deniz salyangozu gördüğünü söylüyor.
Örnekler araştırılmak üzere toplandı: Ayrıca dalışlar sırasında muhtemelen deniz dibindeki mikroplar tarafından oluşturulmuş parlak renkli kayalık oluşumlarını keşfeden ekip, deniz tabanından kaya örnekleri topladı. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, bu durumun, denizin derinlerinde yaşayan hayvanlar için bile yaygın bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.
69 kilometre deniyor: Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alıyor. Çukurun derinliği, 10 bin 911 kilometre ile 11 bin 30 kilometre arasında ölçülüyor. 2 bin 550 kilometre uzunluğundaki denizaltı kanyonunun genişliğinin ise 69 kilometre olduğu sanılıyor.