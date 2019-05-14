Dünyanın en derin çukuru Mariana'da bulunanlar yok artık dedirtti

Örnekler araştırılmak üzere toplandı: Ayrıca dalışlar sırasında muhtemelen deniz dibindeki mikroplar tarafından oluşturulmuş parlak renkli kayalık oluşumlarını keşfeden ekip, deniz tabanından kaya örnekleri topladı. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, bu durumun, denizin derinlerinde yaşayan hayvanlar için bile yaygın bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.