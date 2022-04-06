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Dünyanın en büyüklerinden biri! Yüzen şehir Aydın Kuşadası'na yanaştı

Anadolu Ajansı
Dünyanın en büyüklerinden biri! Yüzen şehir Aydın Kuşadası'na yanaştı

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden Bermuda bayraklı Regal Prıncess isimli kruvaziyer gemisi Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana yanaştı.

Dünyanın en büyüklerinden biri! Yüzen şehir Aydın Kuşadası'na yanaştı

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana 2 bin 460 yolcusuyla Regal Princess isimli gemi yanaştı.

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Dünyanın en büyüklerinden biri! Yüzen şehir Aydın Kuşadası'na yanaştı

Ege Port limanına demirleyen Bermuda bayraklı kruvaziyerden inen ABD'li turistlerin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı.

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Dünyanın en büyüklerinden biri! Yüzen şehir Aydın Kuşadası'na yanaştı

Bazı turistler ise Kuşadası Çarşısı'na geçti.

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Dünyanın en büyüklerinden biri! Yüzen şehir Aydın Kuşadası'na yanaştı

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Princess Cruises filosuna ait olan Regal Princess kruvaziyerinin ilçeye en son 2016 yılında uğradığına dikkati çekti.

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