Dünyanın en büyüklerinden biri! Yüzen şehir Aydın Kuşadası'na yanaştı
Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden Bermuda bayraklı Regal Prıncess isimli kruvaziyer gemisi Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana yanaştı.
Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana 2 bin 460 yolcusuyla Regal Princess isimli gemi yanaştı.
Ege Port limanına demirleyen Bermuda bayraklı kruvaziyerden inen ABD'li turistlerin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı.
Bazı turistler ise Kuşadası Çarşısı'na geçti.
Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Princess Cruises filosuna ait olan Regal Princess kruvaziyerinin ilçeye en son 2016 yılında uğradığına dikkati çekti.