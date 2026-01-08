Dünyanın en büyük derbileri açıklandı! Fenerbahçe-Galatasaray listedeki yeriyle dünyaya fark attı
İngiltere merkezli futbol dergisi FourFourTwo, dünya futbolunun en büyük derbilerini kapsayan özel bir sıralama yayımladı. Her sezon büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de listede kendine yer bulurken, ezeli rekabetin sıralamadaki konumu futbolseverleri şaşırttı. İşte o çok konuşulan dev liste...
32. Newell's Old Boys - Rosario Central
31. East Bengal - Mohun Bagan
30. Newcastle United - Sunderland
