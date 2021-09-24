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Dünyanın en büyük altın koleksiyonu! Taliban peşine düştü: 20 bin tane bulunuyor

Dünyanın en büyük altın koleksiyonu! Taliban peşine düştü: 20 bin tane bulunuyor

AFGANİSTAN’da yönetimi eline alan Taliban, ülkede yer alan ve dünyanın en büyük altın koleksiyonlarından biri olarak kabul edilen Baktriya Hazinesi’nin peşine düştü.

Dünyanın en büyük altın koleksiyonu! Taliban peşine düştü: 20 bin tane bulunuyor

15 Ağustos’ta ABD’nin 20 yılın ardından çekilmesiyle Afganistan’da yönetimi eline alan Taliban, ülkenin en ünlü hazinesinin peşine düştüğünü açıkladı.

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Dünyanın en büyük altın koleksiyonu! Taliban peşine düştü: 20 bin tane bulunuyor

Dünyanın en büyük altın koleksiyonlarından biri olarak kabul edilen ve ‘Baktriya Hazinesi’ olarak adlandırılan hazinenin içerisinde yaklaşık 20 bin altının bulunduğu belirtiliyor.

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Dünyanın en büyük altın koleksiyonu! Taliban peşine düştü: 20 bin tane bulunuyor

Taliban Kültür Komisyonu başkan yardımcısı Ahmadullah Wasiq, yaklaşık 20 bin paha biçilmez parçanın 'izleme ve bulma' çabalarının başladığını söyledi.

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Dünyanın en büyük altın koleksiyonu! Taliban peşine düştü: 20 bin tane bulunuyor

Wasiq verdiği demeçte, "Konu araştırılıyor ve gerçeğin ne olduğunu öğrenmek için bilgi toplayacağız” derken, “'Bu ve diğer eski eşyalar ülke dışına çıkarılırsa Afganistan hükümeti ciddi önlemler alacaktır” diye konuştu.

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