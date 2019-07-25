Dünyanın en büyüğü Edirne'de! Binlerce kişi dev batığı görmek için dalıyor

Sadede Türkiye'den değil: "Türkiye'nin ve dünyanın en büyük uçak batığı olarak kayıtlara geçen Airbus 330 yolcu uçağına, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan'dan da dalgıçlar gelip burada dalış yaptı. Bölgemizde batık uçak gemimiz de mevcut. Burada yüzlerce çeşit deniz canlımız da var. Ben herkesi Saroz'un deniz altı dünyasını görmeye davet ediyorum"