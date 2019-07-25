Dünyanın en büyüğü Edirne'de! Binlerce kişi dev batığı görmek için dalıyor
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bulunan Saroz Körfezi'ndeki dünyanın en büyük batık uçağı, denizaltı dünyasını sevenlerin uğrak noktası haline geldi.
Saroz Körfezi’nde 1 mil açığa batırılan 60 metre uzunluğundaki uçak, bölgedeki denizaltı turizmini canlandırdı. Airbus A330 tipi dev yolcu uçağını görmek için her gün yüzlerce dalgıç dalıyor.
Saros Körfezi'nde batırılan uçağın dünyanın en büyük batık uçağı olduğunu belirten Edirne Sualtı Sporları İl Temsilcisi Özkan Arsu, "Batırılan dev uçak bölgede su altı sporunu canlandırdı ve ayrıca balık ve diğer su canlıları için yeni barınma yuvası oluşturuyor." dedi.
Konuşmasına devam eden Arsu, Bölgemizin en önemli dalış noktalarından Saroz Körfezi'ne gelen tecrübeli dalgıçlar dev uçağı görmek için dalıyor." diyerek şu ifadelere yer verdi:
Sadede Türkiye'den değil: "Türkiye'nin ve dünyanın en büyük uçak batığı olarak kayıtlara geçen Airbus 330 yolcu uçağına, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan'dan da dalgıçlar gelip burada dalış yaptı. Bölgemizde batık uçak gemimiz de mevcut. Burada yüzlerce çeşit deniz canlımız da var. Ben herkesi Saroz'un deniz altı dünyasını görmeye davet ediyorum"