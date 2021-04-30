Dünyanın en büyüğü 2 yılın sonunda açıldı! Gören şaştı kaldı
Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü Portekiz'de hizmete açıldı.
Portekiz, yayalar için yeni bir köprünün açılışını yaptı. Arouca 516 adı verilen köprü dünyanın yayalara özel en uzun asma köprüsü unvanını da taşıyor.
UNESCO tarafından dünya mirası listesinde yer alan Arouca Geopark'ın içinde gür yeşillikler ve sarı çiçeklerle kaplı kayalık dağların arasında gizlenmiş olan köprü, Paiva Nehri'nin 175 metre yukarısında kalıyor
Köprüden geçmeyi ilk deneyimleyenlerden tur rehberi Hugo Xavier yaşadığı heyecanı "Biraz korkmuştum ama buna değdi. Olağanüstü, eşsiz bir deneyim, adrenalin patlaması" sözleriyle anlattı.
"Dünyada bunun gibi başka bir köprü yok” diyen Arouca belediye başkanı Margarida Belem, köprünün daha fazla insanı bölgede kalmaya teşvik etme amaçlı daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu söyledi.