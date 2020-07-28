Dünyanın çivisi çıktı! Aynı adamla aşk yaşayan ikizler aynı adamdan hamile kalacakmış
AVUSTRALYA'da yaşayan ve "Dünyanın en benzer ikizleri" diye bilinen Anna ve Lucy DeCinque, 4 yıldır aynı kişiyle aşk yaşıyor. İkizler şimdi de ortak erkek arkadaşlarından aynı anda hamile kalmaya hazırlanıyor.
"Dünyanın en benzer ikizleri" diye bilinen Anna ve Lucy DeCinque, ortak erkek arkadaşlarından aynı anda hamile kalmayı planladıklarını açıkladı.
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Avustralya’nın Perth şehrinde 39 yaşındaki partnerleri Ben’le birlikte yaşayan ikizler, This Morning programına video konferans yöntemiyle konuştu ve hamileliği beraber yaşamak istediklerini söyledi.
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İkizlerden Lucy, “Hamileliği birlikte deneyimlemek istiyoruz, hayattaki her şeyi birlikte yaşamak istiyoruz, birlikte yaşlanıp birlikte öleceğiz” dedi.
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Ayrıca ikizler aynı anda hamile kalabilmek için tüp bebek yöntemine başvurabileceklerini ve "yumurtalarını aynı anda dondurabileceklerini" söyledi.
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